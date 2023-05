Đoković u tri seta do osmine finala u Rimu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pobedivši Grigora Dimitrova u trećem kolu u tri seta.

Posle dva časa i 20 minuta igre bilo je 6:3, 4:6, 6:1 u korist prvog tenisera sveta. Dimitrov je brejkom otvorio meč, ali to nije poremetilo Novakov ritam. Đoković je kontrolisao stvari na terenu u prvom delu igre, odmah je odgovorio na brejk, a zatim još jednom oduzeo servis rivalu u četvrtom gemu i lako priveo prvi se kraju. Title defense: 𝐀𝐋𝐈𝐕𝐄 ❤️‍🔥 🥵 Djokovic outlasts Dimitrov and moves on to the R16! #IBI23 | @Reale_Mutua | #YourNextLevel