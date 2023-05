Barselona je prvak! Ćavi osvojio prvu titulu kao trener, i to - pobedom u derbiju

BARSELONA je prvak Španije u fudbalu.

FOTO: Tanjug/AP Ćavi Ernandez je prvi put kao trener svoj voljeni klub odveo do šampionskog trona, i to pobedom u gradskom derbiju. LA LIGA CHAMP🏆ONS! pic.twitter.com/enrozFf9gs — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2023 Bilo je jasno da će Barselona odneti čitav plen već posle prvog poluvremena, jer je do tada izgradila vođstvo od 0:3 golovima Levandovskog u 11. i 40. minutu, te Baldea u 20, a slavlje je uveličao Kunde udarcem za četiri razlike u osmom minutu