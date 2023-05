Dža Morant se nije opametio: NBA zvezda ponovo suspendovana - zbog oružja!

Plejmejker Memfisa, Dža Morant, ponovo je suspendovan od strane svog kluba, i to opet zbog mahanja oružjem.

FOTO: EPA Najbolji igrač Grizlisa je opet napravio istu glupost kao u martu, kada ga je klub suspendovao zbog snimka na kom mlatara pištoljem. Sada, dva meseca kasnije, Morant čini gotovo istu stvar. Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday. pic.twitter.com/bqvwbwgd9m — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2023 Ubrzo se oglasio i Majk Bras, portparol NBA. - Svesni smo objave na društvenim mrežama u vezi sa Dža Morentom i