Bogdan Bogdanović: Nadam se da će Partizan uzeti titulu

Košarkaš Atlante i nekadašnji igrač Partizana Bogdan Bogdanović rekao je večeras u Beogradu da se nada da će crno-beli uzeti titulu u ABA ligi. „Uvek je lepo vratiti se, videti stare ljude…Nisam stigao da gledam petu utakmicu protiv Reala (u cetvrtfinalu EL), bukvalno mi se prekinula na 15 razlike.

Šta je tu je, idemo dalje. Ima ABA liga, znamo da će Željko (Obradović) to pripremiti, on uvek ide na titulu“, rekao je Bogdanović. On je novinarima na utakmici Partizana i Studentskog Centra u četvrtfinalu ABA lige, na pitanje kako mu deluje sezona, rekao da jos nije gotova. „Polako. Ima još ta ABA liga koja je izuzetno važna. Za sada sve ide kako treba, bilo je uspona i padova. Nadam se da ćemo uzeti titulu na kraju“ rekao je Bogdanović. Upitan o svom povratku u