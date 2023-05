Trener Vojvodine: Želimo da se upišemo u istoriju kluba

Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak rekao je danas da njegov tim čeka najvažniji meč ove sezone, kao i da ulaskom u finale Kupa žele da se upišu u istoriju kluba. „Neću reći ništa novo ako kažem da nas sutra očekuje najvažnija utakmica u sezoni.

Mnogo ih je bilo do sada, ali je ova takođe jedna od njih. Želimo da uđemo u finale i da se upišemo u istorijske stranice kluba, jer Vojvodina je do sada osam puta igrala finale Kupa, a dva puta osvajala trofej. Svesni smo važnosti utakmice i značaja i mislim da smo spremni i verujem da ćemo to sutra i pokazati da našem stadionu pred našom publikom”, rekao je Batak, preneo je klupski sajt. Fudbaleri Vojvodine dočekaće u sredu ekipu Čukaričkog, u polufinalnom meču