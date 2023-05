Trojka Jokića za nevericu Dejvisa i mnogo istorije (VIDEO)

Košarkaši Denvera savladali su LA Lejkerse 132:126 u prvom meču finala Zapadne konferencije, a mediji u Sjedinjenim Državama ne mogu da se načude još jednom sjajnom izdanju Nikole Jokića.

Srpski reprezentativac je meč završio sa 34 poena (12/17 iz igre, 3/3 za tri, 7/8 slobodna bacanja), 21 skokom, 14 asistencija i 2 blokade i svima dokazao da je nezasluženo ostao bez MVP priznanja treću godinu uzastopno. NIKOLA JOKIC NO WAY. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xzCZ1dDkaB — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 17, 2023 Pored nestvarnog statističkog učinka potencira se trojka Jokića u poslednjoj sekudni treće četvrtine i reakcija Entonija Dejvisa. Da je mogao propao