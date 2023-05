Ako neko zna kako sa Realom, to je Pep Gvardiola!

Došlo je Pepovih pet minuta u Ligi šampiona. Mančester siti je sinoć apsolutno nadigrao Real Madrid i stigo do drugog finala u istoriji. Tamo ga 10. juna u Istanbulu čeka Inter Milan, a "građani" su veliki favoriti da stignu do evropske titule koja im toliko nedostaje. Gvardiola je pronašao dobitnu formulu i za najelitnije klupsko takmičenje u kojem je poslenjih godina ređao neuspehe i čini se da će posle 2011. godine i osvajanja Lige šampiona sa Barsom to ponoviti