Novi tripl-dabl Jokića, Denver poveo sa 2:0 u finalu Zapadne konferencije

Košarkaši Denvera poveli su sa 2:0 u finalu Zapadne konferencije, pošto su noćas na svom terenu savladali Los Anđeles lejkerse sa 108:103.

Prva četvrtina protekla je u egalu, da bi gosti posle četiri i po minuta u drugoj deonici stigli do dvocifrene prednosti (42:32). Denver je do kraja poluvremena smanjio razliku, a Lejkersi na veliki odmor odlaze sa plus pet (53:48). Lejkersi su gotovo celu treću četvrtinu bili u vođstvu, ali su prednost ispustili na početku poslednje deonice. Denver je posle pet minuta igre u poslednjoj četvrtini napravio seriju 9:0, i trojkom Brusa Brauna stigao do plus sedam