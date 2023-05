Lebron Džejms odbija da se preda: Mala povreda me sigurno ne može zaustaviti da zaigram u trećem meču

DENVER Nagetsi vode sa velikih 2:0 u finalu Zapadne konferencije protiv Lejkersa. Serija se sada seli u Los Anđeles, a u taboru "jezeraša" su zabrinuti zbog toga što mi utakmicu mogao da propusti Lebron Džejms.

FOTO: Tanjug/AP Glavna uzdanica tima iz "grada anđela" je u četvrtoj četvrtini druge utakmice stao na nogu Erona Gordona. On je tom prilikom iskrenuo zglob, ali nastavio je da igra. U klubu su zabrinuti jer ne znaju u kakvom će stanju biti noga kad se ohladi. Ipak, popularni "kralj" ne želi da propušta mečeve, pa je istakao da će stisnuti zube i zaigrati u trećem susretu. - Ništa me ne može sprečiti da nastupim u trećem meču. Biću potpuno spreman. Mala povreda me