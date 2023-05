ANGT: Topić za pobedu Zvezde protiv Panatinaikosa (VIDEO)

Juniori Crvene zvezde, predvođeni Nikolom Topićem, pobedom protiv Panatinaikosa 78:76 završili su učešće na završnom turniru Evrolige za mlade.

Pre ove utakmice crveno – beli su poraženi u grupi od Barselone i Reala. Nikola Topić je postigao 26 poena, a ubacio je i one poslednje na tri sekunde do kraja kada je pogodio posle sjajnog ulaza. Zvezdini juniori su veći deo meča bili u zaostatku, u jednom trenutku gubili su 18 razlike (65:47), a PAO je na pet minuta do kraja vodio i sa 73:59. Pored Topića u redovima Zvezde sjajan je bio Lazar Gagić, koji je ubacio 15 poena u poslednjoj deonici. Najefikasniji igra