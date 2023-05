Topić izrasta u igračinu, novi pobednički koš za Zvezdu

Sin legendarnog asa Milenka Topića nije imao sreće u prethodna dva kola, pošto su Real I Barsa pobedama bacili senku na njegova sjajna izdanja.

Protiv Panatinaikosa je bilo drugačije i on je najzaslužniji. Pobedničkim polaganjem na tri sekunde do kraja doneo je slavlje crveno-belima 78:76, prvo na finalnom turniru. Završio je sa 26 poena. Topićev koš je kruna velikog povratka Zvezde sa minut 14 na pet minuta do kraja. PAO je tada vodio 73:59 i do kraja ubacio tek tri poena. Topiću je najbolja podrška bio Lazar Gagić sa 15 poena. Na drugoj strani je Aleksandros Samonturov postigao 29 poena, najviše na obe