Strašan Fajnal-for Evrolige: Real prvo izbacio Partizan, a onda odigrao neverovatnu utakmicu protiv Barse

Košarkaši Reala boriće se u nedelju protiv Olimpijakosa za titulu šampiona Evrope pošto su u polufinalu Fajnal fora Evrolige u Kaunasu pobedili Barselonu 78:66 (18:18, 18:24, 22:13, 20:11).

FOTO: M. Vukadinović Barselona je kontrolisala rezultat tokom celog prvog poluvremena, a na startu treće deonice imala je plus osam (47:39), ali je onda Real serijom 15:0 preokrenuo rezultat i stigao do plus sedam. Katalonci su uspeli da odgovore, da izjednače, a na šest minuta pre kraja kod rezultata 58:58, Nikolas Laprovitola je napravio namernu ličnu grešku, što je Real iskoristio da ode na plus sedam, devet poena u nizu je dao Serhio Rodrigez, za 67:60 za Real