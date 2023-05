Meloun: Trener Jokić je odradio odličan posao

LOS ANĐELES: Trener košarkaša Denvera Majk Meloun pohvalio je Nikolu Jokića posle pobede nad Los Anđeles Lejkersima (119:108) i rekao da je "trener Jokić odradio odličan posao".

Srbin je u pobedi postigao 24 poena, uz šest skokova i osam asistencija, a posebno se istakao u finišu meča. Meloun je opisao jednu situaciju sa tajm-auta kad se utakmica lomila. "Nikola je rekao svima da će Džamal i on da odigraju dva na dva. I morao sam to da podržim, to je bila Nikolina akcija. Rekao je: 'Hajde da odigramo ovo'. Odigrali su odlično. Trener Jokić je odradio odličan posao večeras", rekao je Meloun na konferenciji za medije posle utakmice. Govorio