Bogdanović predstavio dres Srbije za Mundobasket

Košarkaški savez Srbije (KSS) i reprezentativac Bogdan Bogdanović predstavili su novi dres Srbije za Mundobasket.

Bogdanović i KSS objavili su izgled novog plavog dresa na društvenim mrežama, koji je u nešto svetlijoj nijansi od prethodnog, ali istog proizvođača kompanije „Pik”. Srbija će u prvoj fazi Mundobasketa igrati na Filipinima u grupi B sa Portorikom, Kinom i Južnim Sudanom. Šampionat se održava od 25. avgusta do 10. septembra, prenosi Tanjug. View this post on Instagram A post shared by Bogdan Bogdanovic (@bogdanbogdanovic)