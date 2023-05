Sergej bolji od Lazara (video)

Lacio pobedom protiv Udinezea došao do trećeg mesta

Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na gostovanju Udineze sa 1:0, u utakmici 36. kola italijanske Serije A. Rimski klub je do trijumfa došao pogotkom Čira Imobilea u 61. minutu sa penala. Za Udineze je do 87. minuta igrao srpski fudbaler Lazar Samardžić, dok je za goste ceo meč odigrao Sergej Milinković-Savić. Lacio je 20. pobedom došao do trećeg mesta u Seriji A sa 68 bodova i dva kola pre kraja ima četiri boda više od petoplasiranog Milana, u borbi za plasman u