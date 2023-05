Emocije pokuljale na sve strane! Aleksandar Mitrović i dirljiv oproštaj od navijača Fulama (video)

ALEKSANDAR Mitrović, napadač Fulama i fudbalske reprezentacije Srbije, još jednom je oduševio navijače pomenutog engleskog kluba, koji su mu predili vrlo emotivan "ispraćaj" sa stadiona "Krejven kotidž", za ovu sezonu.

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije U prvenstvenom remiju sa Kristal Palasom (2:2), srpski golgeter (koji je skoro ceo meč igrao u dresu bez broja i imena, o čemu su vam "Novosti" već pisale) dvaput je zatresao mrežu rivala, čime je stigao do 13 ovosezonskih pogodaka u elitnom fudbalskom takmičenju na Ostrvu. Kako je to bila poslednja "domaća" utakmica Fulama, njegovi navijači su spektakularnim pevanjem sada već čuvenog hita "Mitro's on fire" ispratili svog ljubimca