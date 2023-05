Tripl dabl, koš za pobedu, Jokić ometlao Lejkerse

Denver Nagetsi obezbedili su plasman u veliko NBA finale, pošto su i u četvrtoj utakmici finala Zapada pobedili Los Anđeles Lejkerse 113:111 i tako rešili seriju maksimalnim rezultatom 4:0.

Stvarno je najbolji! Nikola Jokić em što je predvodio Denver u svim parametrima, em što je ostvario treći tripl dabl u finalu konferencije, a osmi ukupno u ovogodišnjem plej-ofu. Pa na kraju je i postigao taj koš za pobedu 51 sekund do kraja. I nije preterivanje reći da je uzeo metlu, ometlao jednu od dve najtrofejnije franšize i odveo Denver u istorijsko veliko finale. Sa tripl dablom prosekom u finalu Zapada?! Averaged a triple-double in the Western Conference