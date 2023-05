Olga Danilović u glavnom žrebu Rolan Garosa

Srpska teniserka Olga Danilović, pobedila je Ruskinju, 18-godišnju Eriku Andrejevu u finalnom meču kvalifikacija Rolan Garosa sa 2:0 (6:2, 6:4) i tako obezbedila učešće u glavnom žrebu.

Danilović će biti jedina ženska predstavnica Srbije, dok će u muškoj kategoriji igrati čak šest tenisera. Biće ovo Olgino drugo učešće na Rolan Garosu, pošto je prethodne godine stigla do drugog kola. U prvom setu je bila ubedljiva i sa dva brejka je stigla do prednosti. Brava Olga Danilovic We are in main draw of RG Idemoooo!!!❤️ pic.twitter.com/imwgaxWgOW — 🌟STELLA🌟 (@zvezdana_1609) May 26, 2023 Drugi set je već izgledao dosta drugačije i zanimljivije. Obe