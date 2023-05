Naneli blistao, Partizan napravio veliki korak ka finalu i spektaklu sa Zvezdom, Cedevita razbijena u Beogradu

Partizan krenuo silovito ka finalu. Košarkaši Partizana savladali su Cedevita Olimpiju u prvoj utakmici polufinala ABA lige rezultatom 85:70 i tako poveli sa 1-0 u seriji. Gosti iz Ljubljane su bili svesni da najviše šanse imaju ukoliko bi košarkaše Partizana naterali na nervozu, pa su krenuli agresivno i stigli do 6:2 na krilima Zorana Dragića, no to je potrajalo samo par minuta, pošto su Džejms Naneli i Alen Smailagić doneli izjednačenje, pre nego što je Naneli