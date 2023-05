Dušan Lajović predao meč u prvom kolu Rolan Garosa

Srpski teniser, Dušan Lajović, završio je svoje učešće na Rolan Garosu već na samom startu turnira, pošto je u prvom kolu bio prinuđen da preda meč Kinezu, Žiženu Žangu.

Duel je trajao svega minuta, a Lajović je pri rezultatu 6:1, 4:1 u korist protivnika morao da se preda zbog toga što se nije osećao dobro. 1 - Zhizhen Zhang became the first Chinese male player in the Open Era to win a main draw match at the Roland Garros. Forerunner. #RolandGarros📷 #FrenchOpen | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo — OptaAce (@OptaAce) May 29, 2023 Videlo se tokom meča da nije potpuno spreman, te je nakon prvog seta zatražio medicinski tajm-aut,