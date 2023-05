Zverev i Molčan ubedljivo do drugog kola u Parizu

Plasman u drugo kolo su obezbedili i Australijanac Maks Parsel i Argentinac Đenaro Alberto Olivieri

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je u tri seta pobedio Lojda Harisa iz Južne Afrike 7:6, 7:6, 6:1. Zverev, 27. teniser sveta, do pobede nad 294. igračem na ATP listi je stigao posle dva sata i 40 minuta igre. On je tri puta oduzeo servis protivniku, dozvolivši jedan brejk sa druge strane. U drugom kolu, Zverev će igrati protiv Slovaka Aleksa Molčana, koji je pobedio Francuza Uga Gastona 6:1, 7:6, 6:4. Molčan je do