Murinjo našao sudiju Tejlora na parkingu (VIDEO)

Žoze Murinjo je tokom finala Lige Evrope protiv Sevilje bio besan na sudije utakmice u Budimpešti.

Toliko je bio ljut da je po garaži arene "Ferenc Puškaš" tražio sudiju Entonija Tejlora. Entoni Tejlor je podelio čak 13 žutih kartona što se nikada ranije nije desilo u nekom finalu Lige Evrope. Jedan od trenutaka koji su najviše naljutili Murinja je kada Erik Lamela nije dobio drugi žuti karton. Takođe su Rimljani hteli penal u trenutku kada je jedan igrač Sevilje igrao rukom u kaznenom prostoru.