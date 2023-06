Kakav haos: Navijači Rome nasrnuli na sudiju i njegovu porodicu nakon finala LE (video)

FUDBALERI Rome poraženi su u finalu Lige Evrope od Sevilje nakon izvođenja jedanaesteraca.

Tanjug/AP Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a navijači italijanske Rome bili su gnevni na engleskog sudiju Entonija Tejlora. On je pri kraju meča propustio priliku da "vučici" dosudi penal nakon čega je meč ušao u produžetke. Koliko su mu samo Rimljani zamerili pokazuju video snimci sa aerodroma gde je zajedno sa porodicom bio fizički napadnut. Tejlor je u društvu supruge i ćerke. Referee Anthony Taylor at the airport getting hounded by Roma fans.