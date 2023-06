Požar u Istanbulu pred finale Lige šampiona, gust dim se nadvio nad stadionom „Ataturk“ sat vremena pre početka utakmice

Fudbaleri Intera i Mančester sitija igraju finale Lige šampiona od 21 sat na stadionu „Ataturk“ u Istanbulu, a na sat vremena pre utakmice nad stadionom se nadvio veliki dim.

Iako je isprva bila informacija da je do požara došlo u obližnjoj fabrici, kako pišu inostrani mediji, požar je izbio u zgradama nekoliko kilometara od poprišta gde se odigrava finale, a kako se čini finale će moći da se odigra bez većih problema budući da će gust dim uspeti da se raziđe u narednih sat vremena. On the way to the Ataturk… pic.twitter.com/yMlq9ZzcUX — Ger Gilroy (@gergilroy) June 10, 2023 Meanwhile in Istanbul. The smoke has reached the stadium. 🔥