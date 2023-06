Ponosni Nole peva himnu „Bože pravde“ u Parizu (VIDEO)

Novak Đoković je od nedelje 11. juna 2023. i zvanično najbolji teniser u istoriji.

Nole je u finalu Rolan Garosa pobedio Kaspera Ruda 7:6 (1), 6:3, 7:5 i 23. put u karijeri podigao je Gren slem trofej. Tridesetšestogodišnji Srbin će od ponedeljka ponovo biti i prvi na ATP listi, a poslušajte himnu „Bože pravde" koju su zajedno sa Novakom otpevali i brojni njegovi navijači.