Teodosić i Heket ušli u obračun sa navijačima Armanija (VIDEO)

Posle poraza Virtusa od Armanija u finalnoj seriji italijanskog Palakanetsra dogodio se sukob koji je prerastao u tuču, a sve se dogodilo na ulazu u tunel koji vodi do svlačionica.

Glavni akteri incidenta bili su Miloš Teodosić i Danijel Heket koji su se potukli sa navijačima Armanija. Kako se vidi na snimku igrači Virtusa su očigledno bili isprovocirani rečima nekih navijača Armanija, a Miloš Teodosić i Danijel Heket su ušli u tuču sa njima. Na jednom snimku se vidi kako nekoliko ljudi drži Heketa, dok je Teodsić na tom snimku u zagrljaju Marka Belinelija. Daniel Hackett and fans from Olimpia Milano having an altercation following Game 2