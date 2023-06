Postoji zabranjena reč kod Novaka! Goran Ivanišević bez dlake na jeziku o planetarnom uspehu koji je ostvario Đoković

Oduševljen uspehom Novaka Đokovića, koji je osvajanjem Rolan Garosa došao do rekordne, 23. grend slem titule, bio je, naravno, i njegov trener Goran Ivanišević.

Foto: AP, P. Milošević - Kada sam se priključio Novaku, znao sam da će ispisivati istoriju, ali nisam znao da ću biti još tu. Ali, držim se! – istakao je Ivanišević, poznat po vedrom duhu kada se obraća novinarima. Rekao je i kako gleda na Novaka kao tenisera. - To je ludilo! On je drugačiji, poseban, čovek koji prkosi svim gravitacijama i pravilima. Ne postoji nešto za njega što je nemoguće. Ta reč kod njega nije dozvoljena. Neverovatno je sve to. Toliko mi je