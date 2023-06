Otkud navijač Majamija u Somboru? Pogledajte ko je sa ekipom Nova.rs gledao odlučujuću utakmicu u Jokićevom rodnom gradu VIDEO

Ludnica u Jokićevom gradu U Somboru se našao veliki broj ljubitelja košarke kako bi ispratili finale NBA lige, a među njima je bilo i dosta stranaca.

Nakon Karlosa, Portugalca koji živi u Srbiji, u rodnom gradu Nikole Jokića našao se i jedan momak iz Majamija po imenu Stefano. „Iz Majamija sam“, rekao je on uz osmeh. „Došao sam da vidim odakle je. Pišem o sportu, želim da posetim sva mesta vezana za Jokića“, rekao je on, uz informaciju da je u Sombor došao autobusom. Kompletnu njegovu ispovest možete da pogledate na početku teksta. Podsećamo, Denver Nagetsi su pobedom nad Majami Hitom 94:89 došli do šampionske