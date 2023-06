KK Partizan: Danas u 14 časova počinje prodaja ulaznica za peti meč sa Zvezdom

Košarkaški klub Partizan saopštio je da će danas u 14 časova početi prodaja ulaznica za peti meč finala plej-ofa ABA lige protiv Crvene zvezde.

U saopštenju „crno-belih” se navodi da će karte danas od 14 do 20 sati biti prodavane na blagajnama stadiona Partizana. Iz Partizana navode da će onlajn prodaja ulaznica putem sajta Tiketlajn početi danas u 14 sati i trajaće do sutra do 12 časova. „Crno-beli” napominju da prodajna mesta Tiketlajna - Voždovac i TC Novi Merkator neće raditi u sredu i četvrtak Ulaznice će sutra biti u prodaji i na blagajni „Štark arene” od 10 do 20 časova. Cene ulaznica se kreću od