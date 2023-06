Alkaras na De Minora u finalu Kvinsa

Alkaras će u sutrašnjem finalu pokušati da stigne do pete titule ove sezone, a ukupno 11. u karijeri

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale londonskog Kvinsa, pošto je u dva seta pobedio Amerikanca Sebastijana Kordu 6:3, 6:4. On je do pobede nad 32. igračem sveta stigao posle sat i 23 minuta igre. Alkaras je tri puta oduzeo servis protivniku, dozvolivši jedan brejk sa druge strane. U finalu, Španac će igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora. Alkaras će u sutrašnjem finalu pokušati da stigne do pete titule ove sezone, a ukupno 11. u