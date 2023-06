Partizan kreće u novu eru: Rikardo Gomeš napustio crno-bele

PARTIZAN će u narednu sezonu ući bez Rikarda Gomeša koji je napustio crno-bele i karijeru će nastaviti u Kataru.

Foto arhiva VN Naime, klub iz Humske će od ovog transfera prihodovati 1.500.000 evra, saznaje "Telegraf". Ime ekipe u kojoj će fudbaler sa Zelenortskih Ostrva nastaviti karijeru nije poznato, jer je tim iz Katara želeo da to ostane tajna do sutra kada će sve biti ozvaničeno. Rikardo je sa novim klubom sve dogovorio, ostali su još sitni detalji pa će sjajni golgeter moći da se preseli na Bliski Istok. On će već igrao tamo. Branio je boje Al Šarže iz Dubaija i Itihad