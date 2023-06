Francuskinje bronzom nastavile niz medalja na EP

Košarkašice Francuske zauzele su treće mesto na Evropskom prvenstvu, pobedom nad selekcijom Mađarske 82:68.

Francuskinje su u prvom poluvremenu stigle do prednosti od preko 20 poena, i u trenutku kada su povele 35:14 bilo je jasno da će odneti pobedu u ovom meču. U finišu je Mađarska uspela da smanji zaostatak na minus devet, ali nije bilo dovoljno vremena za preokret, a sve dileme trojkom u narednom napadu otklonila je Ture. THREE AFTER THREE! Mamignan Toure puts it to bed! 👌 #EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/0CNzfaMM74 — #EuroBasketWomen 2023