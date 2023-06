Milioni za Vembanjamu: San Antonio izdvojio čitavo bogatstvo za novu veliku nadu NBA lige

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama trebalo bi da potpiše četvorogodišnji ugovor sa San Antoniom u vrednosti od 55,1 milion dolara, prenosi Basketnjuz.

FOTO: Tanjug/AP San Antonio je pre četiri dana izabrao Vembanjamu kao prvog pika na NBA draftu. Vembanjama je u dosadašnjoj karijeri igrao u francuskim klubovima Nanter, Asvel i Metropoliten. On je visok 2,26 metara, a prošle sezone u francuskom prvenstvu je beležio prosečno 20,7 poena, 10,2 skoka i tri blokade po utakmici. Vembanjama bi u narednoj sezoni u San Antoniju trebalo da zaradi 12.158.760 dolara. On bi do juna 2027. godine trebalo ukupno u Sparsima da