Evroliga nas obradovala: I Partizan i Zvezda u elitnom takmičenju naredne sezone

Srbija i Beograd će drugu godinu u nizu imati dva predstavnika u najjačem košarkaškom takmičenju u Evropi.

Ova odluka je donesena na zasedanju borda Evrolige, gde je odlučeno da dva srppska kluba dobiju pozivnicu za igranje u evropskoj eliti. The previous season was the most competitive one in league history... 𝗟𝗘𝗧'𝗦 𝗥𝗨𝗡 𝗜𝗧 𝗕𝗔𝗖𝗞 🔁 The confirmed teams for the 2023-24 EuroLeague season👀 pic.twitter.com/DJp34B7cDv — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 29, 2023 Minule sezone Crvena zvezda je to pravo stekla kao osvajač AdmiralBet Aba lige, a Partizan je pozvan da