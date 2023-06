Novi odlazak iz Zvezde: Stranac Srbiju zamenio Japanom

Još jedan odlazak iz Zvezde. Nakon Luke Vildoze i Džona Holanda potvrđen je odlazak još jednog košarkaša iz redova Crvene zvezde. Hasan Martin će karijeru nastaviti u dalekom Japanu u Šiman Susanu Medžik. Ovu informaciju je potvrdio je Miško Ražnatović, poznati košarkaški menadžer. Hassan Martin moved from Red star to Shimane Susanoo Magic! David Dudzinski moved from Bursa to Neophoenix! 🇯🇵 to be continued….. #BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June