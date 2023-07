Organizatori Vimbldona objavili kada Novak Đoković kreće u odbranu titule

Organizatori Vimbldona objavili su tačnu satnicu mečeva prvog dana turnira, a po tradiciji šampion otvara program na centralnom terenu.

Novak Đoković, koji je prošle godine u finalu pobedio Nika Kirjosa, svoj prvi meč igra u ponedeljak u 14.30 sati, a protivnik će mu biti Argentinac Pedro Kaćin. Osim Đokovića u ponedeljak će od srpskih igrača nastupiti i Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Dušan Lajović. The Order of Play for Day One at #Wimbledon has been confirmed… Full schedule 👇 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2023 Krajinović u prvom kolu igra protiv Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima,