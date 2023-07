Tompson je dao sve što je imao, Novak pobedio u tri seta

Sedmostruki šampion Vimbldona, vlasnik 23 grend slem titule, Novak Đoković plasirao se u treće kolo ovogodišnjeg Vimbldona.

Novaku je ovo bila 350. grend slem pobeda. Pre njega to su uspeli da urade samo Rodžer Federer i Serena Vilijams. Đoković je u drugom kolu bio bolji od Australijanca Džordana Tompsona, a pobedu je upisao u tri seta, rezultatom 6:3, 7:6, 7:5. Duel je trajao nešto više od dva i po sata. 350 – Novak Djokovic is the third player in the Open Era, Women’s and Men’s included, to win 350 Grand Slam Singles main draw matches. Conqueror. #Wimbledon | @Wimbledon @the_LTA