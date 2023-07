Granit Džaka novi fudbaler Bajera iz Leverkuzena

Nemački bundesligaš Bajer 04 iz Leverkuzena doveo je švajcarskog reprezentativca Granita Džaku iz arsenal, u transferu vrednom 25 miliona evra.

Džaka je potpisao petogodišnji ugovor sa „farmaceutima“, a za njega će to biti povratak u Bundesligu, gde je od 2012. do 2016. igrao za Borusiju Menhengladbah. U Arsenalu je bio od 2016. do 2023. i u tom periodu je odigrao 297 utakmica za slavni londonski klub, a postigao je 23 gola i upisao 29 asistencija. Xhaka, Announced. ✅ #GrueziGranit #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/qjvSLo1Evv — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 6, 2023