Đoković vodi protiv Hurkača sa 2:0 u setovima, nastavak u ponedeljak

Novak Đoković vodi sa 2:0 u setovima protiv Huberta Hurkača u meču četvrtog kola Vimbldona, a nastavak će zbog policijskog časa biti sutra.

Srpski as je oba seta dobio u taj-brejku, a Poljaka čeka težak posao u nastavku duela. Pošto u Londonu može da se igra do 23 sata, organizatori su prekinuli meč nakon drugog seta, jer isti nije mogao da se završi u narednih 25 minuta, odnosno do policijskog časa. Zato će biti nastavljan u ponedeljak u popodnevim satima. Hurkač je u oba seta izvrsno servirao, ali je i Đoković bio maestralan u tom segmentu igre. Ipak, Poljak nije davao mnogo brejk prilika drugom