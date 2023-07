Barselona ne želi da vrati Nejmara

BARSELONA – Fudbalski klub Barselona odbio je pregovore sa brazilskim reprezentativcem Nejmarom u vezi povratka igrača Pari Sen Žermena u ekipu sa Nou Kampa, prenosi sajt Gol.

Nejmar (31) je igrao za Barselonu od 2013. do 2017. godine, a onda je prešao u PSŽ. Međutim, brazilski fudbaler je nezadovoljan statusom u francuskom klubu zbog čega je zatražio od menadžera da počne pregovore sa Barselonom, javlja Tanjug. Rukovodstvo katalonskog kluba ne želi da vrati Nejmara iz dva razloga. Barselona je u teškoj finansijskoj situaciji i ne može da ponudi Nejmaru visoku platu. On ima ugovor sa PSŽ-om do juna 2025. godine, a zarađuje 40,8 miliona