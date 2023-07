Žaber posle preokreta do polufinala Vimbldona

Ons Žaber se plasirala u polufinale Vimbldona, pošto je nakon borbe u tri seta eliminisala Elenu Ribakinu.

Posle jednog časa i 55 minuta igre rezultat je bio 6:7, 6:4, 6:1. U prvom setu su viđena po dva brejka na obe strane, a u taj-brejku je bolja bila Ribakina 7:5. Only four remain. #Wimbledon pic.twitter.com/nKAE7GsmeP — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2023 Do ključnog brejka u drugom setu Žaber je stigla u završnici. U 10. gemu je iskoristila prvu brejk i set loptu i stigla do izjednačenja. To je potpuno slomilo otpor Ribakine u nastavku, viđena su dva brejka Žaber