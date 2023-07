U PAO nema mesta za sve, Grk napustio Atinu

Grčki košarkaš Lefteris Bohoridis zvanično je napustio Panatinaikos, saopšteno je i objavljeno na klupskim društvenim mrežama. "Lefteri, hvala ta vrednom doprinosu našem timu.

Želimo ti sve najbolje u životu i karijeri", piše u objavi Panate. Bohoridis je prošle sezone za PAO prosečno beležio dva poena, 1,6 skokova i 1,5 asistencija po meču u Evroligi. Među "zelenima" je proveo tri sezone. U svojoj dosadašnjoj karijeri, Bohoridis je nastupao u dva navrata sa Aris i PAO, prvo za solunski tim od 2010. do 2014. godine, pa tri sezone za aktuelnog grčkog vicešampiona. On se 2017. vratio u Aris za koji je igrao do 2020. godine. Ugovore sa