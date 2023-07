Jaramaz potpisao za Partizan

Srpski košarkaški reprezentativac Ognjen Jaramaz potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom, saopštio je danas šampion ABA lige.

Jaramaz je prethodne dve sezone igrao za Bajern, a sa klubom iz Minhena igrao je u Evroligi. On će u Partizanu nositi dres sa brojem 10. Jaramaz (27) je igrao za "crno-bele" u kadetskim kategorijama, a za prvi tim Partizana igrao je od 2019. do 2021. godine. On je sa Partizanom osvojio dva Kupa Radivoja Koraća i ABA Superkup, a 2020. je proglašen za najkorisnijeg igrača u finalu nacionalnog kupa 2020. godine. Jaramaz je igrao za Megu, Smederevo i Burgos. On je prvo