Novak Đoković u finalu Vimbldona

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona nakon pobede protiv Janika Sinera sa 3:0 u setovima – 6:3, 6:4, 7:6.

Meč je trajao manje od tri sata, a u finalu će igrati protiv boljeg iz duela Karlos Alkaraz – Danil Medvedev. Novak je meč otvorio brejkom, što mu je bilo dovoljno i za osvajanje prvog seta. U drugom setu je Đoković došao do brejka u trećem gemu i ponovo mu je to bilo dovoljno da osvoji set. Set je obeležio sudija Ričard Hej u četvrtom gemu kada je jedan krik u toku poena Đokovića doveo je do toga da sudija zaključi da je srpski teniser namerno ometao rivala i zato