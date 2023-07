Novak Đoković u 12. polufinalu Vimbldona, juri 35. Gren slem finale i ulazak u istoriju: Rival je Janik Siner

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u 14.30 časova na Centralnom terenu protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, dok 'e posle njih na teren izaći drugi polufinalni par koji čine Karlos Alkaraz i Danil Medvedev.

Zvanično drugi teniser na ATP listi i za šest pozicija slabije rangiran protivnik do sada su se dva puta sastajali i u oba navrata je slavio osvajač 23 Gren slem titule, koji će u Londonu pokušati da tom nizu trofeja doda još jedan vimbldonski. Mladi Italijan, s druge strane, veruje da može da iznenadi 14 godina starijeg rivala i to ne krije, pa je pre nedelju dana izrekao da u svetu ne postoji mnogo onih koji mogu da savladaju Novaka, a da je on jedan od njih.