"Novače, prestani da me kopiraš!" Đoković dobio neobičnu molbu od spektakularne finalistkinje Ons Žaber (foto)

TUNIŠANKA Ons Žaber imala je molbu za najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića.

FOTO: Tanjug/AP Ona je odlučila da se našali sa Srbinom nakon što je otkrila da dele gotovo istu rutinu pred mečeve na Vimbldonu. Šaljivim tonom od Đokovića je "zahtevala" da prestane da je kopira. Pritom je podelila fotografiju na kojoj su ona i Nole u gotovo istoj poziciji, dodirujući travu. . @DjokerNole can you please stop copying me 🤣🤣 pic.twitter.com/nrveisMwud — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 12, 2023 U utorak Novak Đoković je u četvrtfinalu savladao Andreja