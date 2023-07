Vondrušova napravila istorijski uspeh na Vimbldonu, u dva seta došla do titule

Iako nije bila percipirana kao favorit pre početka turnira, Marketa Vondrušova uspela je da napravi neviđeni podvig na najvećem turniru na svetu.

U dva seta, savladala je Ons Žaber postavši time šampionka na Vimbldonu ove sezone – 6:4, 6:4. Uspela je Čehinja da napravi veliki podvig, posebno jer pre turnira niko nije smatrao da može doći do same završnice. Takve procene bile su očekivane s obzirom na to da je na Vimbldon došla tek sa jednom titulom u karijeri i statusom teniserke kojoj trava nikako nije omiljena podloga. Na suprotnoj strani, imala je za rivalku prošlosezonsku finalistkinju i igračicu koja je