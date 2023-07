Alkaraz: Ne mogu da verujem da sam u finalu, biće izuzetno teško protiv Novaka

LONDON – Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je nakon plasmana u finale Vimbldona, da ne može da veruje da će biti u prilici da se bori za trofej protiv Đokovića, prenosi Sportklub.

Alkaraz se plasirao u finale Vimbldona, pošto je u petak savladao ruskog tenisera Danijela Medvedeva sa 3:0 (6:3, 6:3, 6:3) u polufinalu. „Ovo je san za mene, finale ovde. Iskreno ne mogu da verujem. Samo mogu da kažem da uživam u ovome. Vreme je da nastavim da sanjam. Teško je bilo zatvoriti meč. Nije bilo lako, morate biti stalno fokusirani. Danil se borio sve do samog kraja, do poslednje lopte. On trči, udara, morao sam da pokažem najbolji tenis u teškim