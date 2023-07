Alkaraz vodi na ATP listi sa 880 bodova više od Đokovića

LONDON – Španski teniser Karlos Alkaraz, nakon osvajanja Vimbldona, učvrstio se na prvoj poziciji ATP liste sa 880 bodova prednosti u odnosu na Novaka Đokovića.

Alkaraz ima 9.675, Đoković je na 8.795 bodova, dok je treći Danil Medvedev sa 6.520 bodova. Iza njih slede Kasper Rud, Stefanos Cicipas, Holger Rune, Andrej Rubljov, Janik Siner, Tejlor Fric i Frensis Tijafo, javlja Tanjug. Kada su u pitanju ostali srpski teniseri Miomir Kecmanović je nazadovao za tri pozicije do 44. mesta, Laslo Đere je skočio pet mesta do 55. pozicije, dok je Dušan Lajović isto toliko pokvario plasman do 61. mesta. Hamad Međedović je pao za 27