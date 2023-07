Odluka Suda u Lozani pokazala da FSS radi dobro: Branislav Nedimović najavio još jaču borbu protiv nameštanja u fudbalu

Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branislav Nedimović zadovoljan jer odlukom Sportskog suda u Lozani, budući da je tako potvrđeno da je Kolubara učestvovala u nameštanju utakmica.

On naglašava da je to samo još jedan pokazatelj da se u Fudbalskom savezu Srbije radi ispravno i da će se tako nastaviti i u budućnosti. "Komisije Fudbalskog saveza Srbije ispoštovale su procedure i izrekla meru po pravu i pravdi. Potvrđen je član 83 Disciplinskog pravilnika i sve do sad odluke izrečene po njemu. Posle odluke Suda iz Lozane, mogu da obećam, nastavićemo obračun sa režiserima i akterima nameštenih utakmica. Bez kompromisa", kaže Nedimović, a prenosi